Десятидюймовый сабвуфер Tone Winner SW-1000

24.09.2024 12:08

В числе новинок, появившихся в ассортименте российского дистрибьютора компании MMS Cinema – первый в модельном ряду Tone Winner десятидюймовый сабвуфер SW-1000. Устройство можно будет увидеть в рамках экспозиции MMS Cinema на выставке Hi-Fi & High End Show в Москве в октябре.



Tone Winner SW-1000 – активный сабвуфер в компактном корпусе, оснащённый встроенным усилителем класса H мощностью 200 Вт. На передней панели корпуса, сделанного из толстых MDF-плит и декорированного под чёрное дерево, расположены два порта фазоинвертора; они оптимизируют воздушный поток и уменьшают нежелательные резонансы, обеспечивая более чистое звучание низких частот. Особого внимания заслуживает возможность установки требуемого диапазона частот – в пределах от 21 до 240 Гц, а также наличие переключателя фазы 0°/180°. Устройство оснащается аналоговыми входами RCA и XLR. Размеры Tone Winner SW-1000 (ШхВхГ): 360 х 432 х 432 мм, весит сабвуфер 19 кг.



В экспозиции Tone Winner также будут представлены сабвуферы SW-D2000 и SW-D4000 – с усилителями класса D, встроенным DSP, регулировкой эквалайзера и Sub-выходами для последовательного подключения нескольких сабвуферов.



