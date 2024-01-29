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Devialet: посвящение Дракону


29.01.2024 13:54

 

 

Китайский Лунный Новый Год французская компания Devialet предлагает встретить, слушая новинку – портативную акустическую систему Phantom I 108 dB в авторском исполнении.

 

Дизайн разработали молодые художники Янь Бао (Yang Bao) и Ва Лю (Wa Liu). Декор, украсивший белый корпус колонки, выполнен красным лаком и 22,5-каратным золотом. Лак и позолота наносятся вручную. Конструктивных различий между авторской версией и базовой моделью нет, а вот цена выросла более чем в два раза. Остаётся только догадываться, почему разница столь велика… возможно, она объясняется тем, что год Дракона для китайцев имеет особое значение: дракон – единственное мифическое существо из всех животных, которые являются символами года в китайской культуре.

 

Devialet Phantom I 108 dB выдаёт звук мощностью 1100 Вт, поддерживает Wi-Fi, AirPlay 2, Bluetooth 5.0, Spotify Connect и UPnP; колонку можно слушать соло, объединить две в стереопару или создать мультирумный сетап с синхронизированным звучанием. Есть сертификация Roon Ready. Управление – посредством фирменного мобильного приложения, в котором доступны расширенные настройки.

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