Devialet: посвящение Дракону

29.01.2024 13:54

Китайский Лунный Новый Год французская компания Devialet предлагает встретить, слушая новинку – портативную акустическую систему Phantom I 108 dB в авторском исполнении.



Дизайн разработали молодые художники Янь Бао (Yang Bao) и Ва Лю (Wa Liu). Декор, украсивший белый корпус колонки, выполнен красным лаком и 22,5-каратным золотом. Лак и позолота наносятся вручную. Конструктивных различий между авторской версией и базовой моделью нет, а вот цена выросла более чем в два раза. Остаётся только догадываться, почему разница столь велика… возможно, она объясняется тем, что год Дракона для китайцев имеет особое значение: дракон – единственное мифическое существо из всех животных, которые являются символами года в китайской культуре.



Devialet Phantom I 108 dB выдаёт звук мощностью 1100 Вт, поддерживает Wi-Fi, AirPlay 2, Bluetooth 5.0, Spotify Connect и UPnP; колонку можно слушать соло, объединить две в стереопару или создать мультирумный сетап с синхронизированным звучанием. Есть сертификация Roon Ready. Управление – посредством фирменного мобильного приложения, в котором доступны расширенные настройки.



