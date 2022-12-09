Devialet приглашает в оперу

09.12.2022 12:56

Французская компания Devialet выпустила специальную версию фирменного саундбара Dione. Особенность Devialet Dione Opéra de Paris – отделка: передняя панель звуковой панели покрыта 22-каратным золотом розового оттенка. Как сказано в пресс-релизе, это отсылка к «роскошным интерьерам парижской Опера Гарнье (Opéra Garnier).

Саундбар Dione (поддержка Dolby Atmos, SPL 101 дБ, мощность 950 Вт RMS) и без того привлекает внимание, с его центральным «орбитальным» твитером, который может вращаться, подстраиваясь под положение саундбара в пространстве. Новая, «золотая» версия подчёркивает совершенство форм и высокое качество звука, который характеризуется выдающейся чистотой и детализацией и чёткостью диалогов.

Если у Devialet Dione и есть недостатки, то это в первую очередь цена: устройство и так нельзя было отнести к низкобюджетным – шутка ли, 2500 долларов США (цена на сайте производителя) – а, позолотившись, оно подорожало ещё на 500 долларов…



