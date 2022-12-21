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«Девятки» и «Семёрки» – новые активные мониторы Klipsch


21.12.2022 13:32

 

 

Активные полочники The Nines и The Sevens составят компанию модели The Fives в ассортименте Klipsch.

 

Новинки, как и модель The Fives, входят в фирменную серию беспроводных акустических систем Heritage Wireless. Встроенные усилители, разработанные специально для этих громкоговорителей, обеспечивают высокую мощность: 240 Вт и 200 Вт соответственно. Колонки обеих моделей комплектуются дюймовым титановым твитером в рупоре Tractrix и длинноходным басовиком с композитным диффузором; диаметр НЧ-динамика – 8 дюймов в модели The Nines и 6,5 дюймов в The Sevens. Поддерживается декодирование цифрового сигнала вплоть до 192 кГц / 24 бит; есть встроенный фонокорректор / предусилитель для подключаемого проигрывателя виниловых дисков и порт HDMI ARC для подключения ТВ. Также имеются цифровой оптический, аналоговый RCA и USB входы, выход для савбуфера и возможность беспроводного подключения по Bluetooth. Обе новинки – с пополосным раздельным усилением.

 

Из дополнительных настроек стоит отметить возможность выбора уровня громкости сабвуфера и настроек эквалайзера (через приложение Klipsch Connect App), режима динамического баса, режима для ночного прослушивания и т.д. Обновление прошивок осуществляется также через приложение. Отделка – шпон натурального дерева.

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