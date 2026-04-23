Диалоги о виниле


23.04.2026 14:59

 

 

Занятия «Академии Винила» пройдут в субботу 25 апреля в рамках деловой программы выставки «АудиоСаммит» 2026; начало в 13:00. В течение полутора часов перед собравшимися будут выступать российские эксперты; они ответят на вопросы слушателей и расскажут о самых разных аспектах «виниловедения», от выбора компонентов для системы начального уровня до особенностей современных технологий и причин возникновения актуальных трендов.

 

Каждая сессия «Академии Винила», помимо докладов, обязательно включает практические занятия в формате мастер-классов, а также «живое» общение специалистов с аудиторией. Слушателям дадут базовые знания о звуке, оборудовании и культуре прослушивания, объяснят, как разобраться в тонкостях настройки аудиосистемы и пр. За более чем десять лет своего существования «Академия Винила» помогла понять и полюбить виниловый звук тысячам меломанов по всей России. 

 

Расписание: в 13:00 начнётся выступление Михаила Новикова, директора по маркетингу бренда Overton, музыкального продюсера и основателя лейбла SE:VER; на примере российского бренда Radiotehnika Михаил расскажет о том, как создать современную аудиосистему на базе винилового проигрывателя. В 13:30 его сменит ведущий специалист компании «Аудиотехника Импорт» Алексей Калиничев (бренд-менеджер Pro-Ject, Ortofon, Triangle, Nagaoka и Guru Audio) с докладом на тему «Звукосниматели и магия их звучания». Ещё один спикер «Академии», редактор Stereo.ru и специалист по винилу Виктор Горбатов, в 14:00 начнёт отвечать на «Топ главных вопросов о виниле в 2026 году». Посещение выставки и участие в программе бесплатное, по предварительной регистрации.

