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Diello Novo: видеопроекторы для образования и бизнеса


15.02.2023 10:56

 

 

В серию Novo входят две модели: DL-M302X и DL-M336X. Это компактные ламповые проекторы с высокой яркостью, разработанные специально для оснащения учебных аудиторий и переговорных комнат.

 

Технология 3LCD обеспечивает высокую стабильность изображения и полное отсутствие артефактов: мерцания, эффекта радуги и пр. Цветопередача естественная; графика и текст отлично читаются благодаря контрастности 25000:1. Световой поток: 3000 люмен у DL-M302X, 3300 – у DL-M336X. Это означает, что проекторы обеих моделей можно использовать в лишь частично затемнённых помещениях: и контент, отображаемый на экране, виден хорошо, и света достаточно, чтобы при необходимости делать заметки. Срок службы ламп составляет 10000 часов в стандартном режиме и 20000 часов в режиме «эко»; таким образом, если эксплуатировать проекторы по восемь часов каждый рабочий день, лампы не придётся менять в течение 5-10 лет. Diello DL-M302X и DL-M336X компактны и имеют малый вес.

 

Объективы, которыми оснащены проекторы – с ручным зумом кратностью 1,2х; они позволяют получить изображение с диагональю от 30 до 300 дюймов; есть возможность коррекции вертикальных трапецеидальных искажений в пределах +/-30°. Максимальное разрешение сигнала, который можно подавать с компьютера – WUXGA; встроенный процессор самостоятельно масштабирует его до разрешения ЖК-матриц. Набор интерфейсов для подключения источников: HDMI, VGA и композитный видеовходы; для интеграции проекторов в системы управления и автоматизации есть RS232 и USB-B.

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