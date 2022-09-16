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Digis едет в Санкт-Петербург


16.09.2022 09:55

 

 

Группа компаний Digis подтверждает успех дебютной выставки Fresh Hi-Fi & Vinyl Show, которая прошла в Москве этим летом. Подтверждает не словом, а делом: Digis примет участие и во втором таком же мероприятии, оно состоится в Санкт-Петербурге уже в ближайшие выходные.

 

Экспозиция компании займёт две комнаты отеля «Экспресс Садовая». В первой будут демонстрироваться проверенные временем решения: акустические системы DALI серий Oberon и Spektor, флагманская акустика Wharfedale Diamond 12.4, а также громкоговорители Quad S-5. Электронные компоненты: интегральный усилитель Leak Stereo 130, сочетающий ретро-«внешность» и современную «начинку», устройство категории «всё в одном» Quad Artera Solus Play и оконечный усилитель Artera Stereo. Передавать сигнал между компонентами систем будут кабели Van Den Hul и Atlas.

 

В другой комнате покажут портативные и беспроводные решения для домашнего и персонального аудио. Любой желающий сможет протестировать наушники JVC серии Hi-Res, в том числе флагманскую модель ha-fw 10000. Тем, кто предпочитает магнитно-планарные конструкции, будет предоставлена возможность послушать наушники Quad Era-1, работающие в паре с усилителем Quad Vena II – у него есть отдельный усилительный тракт для наушников. Также на стенде Digis будут представлены классические радиоприёмники Tivoli и беспроводная стереосистема Wharfedale Diamond A1.

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