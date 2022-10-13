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Digis: един на трёх выставках


13.10.2022 10:06

 

 

Сегодня в московском отеле «Бородино» начинает свою работу выставка Hi-Fi & High End Show. Среди её участников – группа компаний Digis, которая приглашает всех посетителей на свою экспозицию в комнаты 605, 607, 608 и 609.  

 

В комнате №605 будут представлены премиальный домашний кинотеатр на базе проектора Sony VPL-VW790 с оригинальной 4К SXRD-матрицей. Проекционный экран – Kauber, акустика – Miller&Kreisel. Комнату №607 займут электронные компоненты и акустические системы Leak, Quad и Wharfedale; в комнату №608 приглашают поклонников New Media, которые не готовы слишком глубоко погружаться в технические детали и ждут от приобретаемых компонентов простой установки и удобного управления; здесь же будут представлены портативные аудио устройства. А ещё Digis покажет на выставке продукцию своего нового делового парнёра – шведской компании Defunc. Ещё одна новинка – в комнате №609. Здесь выставляется многоканальный ресивер Digis Audio; для нового российского бренда Hi-Fi & High End Show станет первой публичной выставочной площадкой. Ресивер является частью системы, также состоящей из колонок DALI, лазерного проектора Hisense и др.

 

ГК Digis также примет участие в выставках ProIntegration Tech и Hi-Tech Building; они проходят в том же отеле «Бородино». Специалисты Digis выступят на конференции для интеграторов «Новые рынки, знания, опыт» (13 октября, зал «Бородино Холл») и конференции «Умный дом» (14 октября, «Бородино Холл»).

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