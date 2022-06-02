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Digis и Alef Hi-Fi обещают: будет интересно!


02.06.2022 00:02

 

 

В мероприятии, которое состоится в ближайшие выходные – речь, конечно же, идёт о выставке Fresh Hi-Fi & Vinyl Show – примет участие и группа компаний Digis и Alef Hi-Fi; её экспозиция разместится в комнатах 239 и 241 отеля Holiday Inn Москва Таганский.

 

Готовьтесь хорошо провести время, слушая активные беспроводные акустические системы DALI Oberon C, новейший проигрыватель категории «всё в одном» Cambridge Audio EVO, а также бестселлеры DALI Spektor и DALI Oberon. По достоинству оценить качество их звучания помогут интересные и необычные треки, специально подобранные для выставки.

 

Визит на выставку – отличный шанс увидеть и услышать «горячую» новинку, которая пока не была представлена широкой публике в России. Это акустические системы Wharfedale Elysian 1 на фирменных стойках; колонки подключат к электронным компонентам Quad Artera. В деомнстрационный комплект войдёт самое «свежее» устройство серии, предусилитель Artera Pre со встроенным фонокорректором. В качестве источников сигнала будут использоваться как цифровые (стриминговые), так и аналоговые (проигрыватель Transrotor) устройства.

 

Кроме того, Digis и Alef Hi-Fi покажут несколько моделей настольных систем «всё в одном» легендарного американского бренда Tivoli – классические радиоприемники с обилием современных функций и стильным ретродизайном – а также роскошные Hi-Res наушники JVC, в том числе модели с деревянным куполом из уникальной серии Wood.

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