ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Digis, музыка, кино


15.09.2023 10:49

 

 

На выставке Fresh Hi-Fi & Vinyl Show, которая пройдёт 23 и 24 сентября в отеле «Экспресс Садовая» в Санкт-Петербурге, группа компаний Digis займёт три комнаты, 2088, 2101 и 2103, и представит свои самые горячие новинки: серию акустических систем Wharfedale Aura, инновационную серию колонок Quad Revela, обновлённый интегральный усилитель Moon 250i V2 и др.

 

Любители винила по достоинству оценят звучание проигрывателя Transrotor Max Nero с головкой Van den Hul the Frog. В «кинокомнате» с новейшим трёхлазерным проектором Hisense PX1 и 99-дюймовым экраном Kauber покажут кино в формате Dolby Atmos; акустика – Wharfedale Diamond 12-й серии; ресивер – Digis Audio SG-1.

 

В уютный кинозал превратится и ещё одна комната, на этот раз с ультракороткофокусным BenQ V7050i, также в сочетании с экраном Kauber 99''. За звук будут «отвечать» стильные колонки категории «всё в одном» производства шведской компании Defunc. Там же можно будет оценить производительность, удобство и внешний вид наушников Mondo by Defunc и непреходящую классику – радиоприёмники Tivoli Audio.

Связанные новости:
 Премьерный показ: Q Acoustics 5040 - 13.09.2023 02:36
 En-Trade Distribution приглашает в Петербург - 12.09.2023 02:44
 Wharfedale Aura и Quad Revela едут в Самару  - 06.09.2023 09:56
 За «юбилейным» Magnat – в Санкт-Петербург - 28.08.2023 11:33
 Moon, Transrotor, Van den Hul: мастер-классы в Петербурге - 25.07.2023 07:19
 Розыгрыши призов на Fresh Hi-Fi&Vinyl Show 2023! - 07.04.2023 13:32
 Весна идёт! И Fresh Hi-Fi & Vinyl Show - 17.03.2023 11:24
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2023 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007