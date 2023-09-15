Digis, музыка, кино

15.09.2023 10:49

На выставке Fresh Hi-Fi & Vinyl Show, которая пройдёт 23 и 24 сентября в отеле «Экспресс Садовая» в Санкт-Петербурге, группа компаний Digis займёт три комнаты, 2088, 2101 и 2103, и представит свои самые горячие новинки: серию акустических систем Wharfedale Aura, инновационную серию колонок Quad Revela, обновлённый интегральный усилитель Moon 250i V2 и др.



Любители винила по достоинству оценят звучание проигрывателя Transrotor Max Nero с головкой Van den Hul the Frog. В «кинокомнате» с новейшим трёхлазерным проектором Hisense PX1 и 99-дюймовым экраном Kauber покажут кино в формате Dolby Atmos; акустика – Wharfedale Diamond 12-й серии; ресивер – Digis Audio SG-1.



В уютный кинозал превратится и ещё одна комната, на этот раз с ультракороткофокусным BenQ V7050i, также в сочетании с экраном Kauber 99''. За звук будут «отвечать» стильные колонки категории «всё в одном» производства шведской компании Defunc. Там же можно будет оценить производительность, удобство и внешний вид наушников Mondo by Defunc и непреходящую классику – радиоприёмники Tivoli Audio.