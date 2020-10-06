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Digital Projection M-Vision 23000: маленький, но яркий


06.10.2020 11:29

 

 

M-Vision 23000 – новинка в модельном ряду Digital Projection. Это одночиповый DLP-проектор с лазерно-фосфорным источником света, яркость которого превосходит показатели всех моделей-аналогов.

 

Мощность светового потока этого устройства – 23000 люмен. Проектор обладает контрастностью 10000:1, благодаря чему является идеальным решением в ситуациях, когда нужна масштабная инсталляция, с качественной яркой «картинкой», а бюджет ограничен. M-Vision обеспечивает такие же высокие показатели яркости, как и трёхчиповые аналоги, но имеет меньшие габариты и стоит дешевле.

 

В конструкции используется высокотехнологичный лазерно-фосфорный источник света с технологиями ColorBoost+ и Red Laser, а также чип DarkChip DMD. M-Vision 23000 совместим с широким ассортиментом объективов с фокусными расстояниями от 0.9:1 до 7:00:1. В числе прочих возможностей проектора: моторизованный сдвиг, зум и фокус; можно «сшивать» края изображения в многопроекторных системах и использовать функцию наложения для создания стереоскопических изображений. При подключении через DisplayPort проектор M-Vision 23000 поддерживает видеопоток с частотой до 60 Гц; имеется порт HDMI 1.4b для воспроизведения 3D форматов Side by Side, Frame Packing и Top Bottom.

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