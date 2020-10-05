Dirac для беспроводных наушников
Компания Dirac представила новую технологию для беспроводных наушников. Dirac Spatial Audio Solution обеспечивает объёмное звучание вне зависимости от того, какое устройство используется для воспроизведения.
Новое решение можно интегрировать непосредственно в процессоры обработки цифрового сигнала, используемые в беспроводных Bluetooth-наушниках. В результате, даже слушая обычную стереозапись, пользователь получит иммерсивный звук; без специального кодирования и необходимости покупать какие-то определённые медиаплееры слушателю гарантированы ощущение, близкие к тем, что он испытывает в профессионально оборудованном кинозале.
Интеграция решения от Dirac возможна при использовании производителями чипов Mediatek, BES и Qualcomm. Новые модели наушников с упомянутой функцией уже готовятся выпустить Klipsch и RHA; ведутся переговоры с рядом других компаний. В Dirac считают, что, помимо прочего, их разработка позволит OEM-производителям повысить их конкурентоспособность.
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