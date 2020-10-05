Dirac для беспроводных наушников

05.10.2020 13:50

Компания Dirac представила новую технологию для беспроводных наушников. Dirac Spatial Audio Solution обеспечивает объёмное звучание вне зависимости от того, какое устройство используется для воспроизведения.



Новое решение можно интегрировать непосредственно в процессоры обработки цифрового сигнала, используемые в беспроводных Bluetooth-наушниках. В результате, даже слушая обычную стереозапись, пользователь получит иммерсивный звук; без специального кодирования и необходимости покупать какие-то определённые медиаплееры слушателю гарантированы ощущение, близкие к тем, что он испытывает в профессионально оборудованном кинозале.



Интеграция решения от Dirac возможна при использовании производителями чипов Mediatek, BES и Qualcomm. Новые модели наушников с упомянутой функцией уже готовятся выпустить Klipsch и RHA; ведутся переговоры с рядом других компаний. В Dirac считают, что, помимо прочего, их разработка позволит OEM-производителям повысить их конкурентоспособность.