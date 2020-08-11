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Dirac Live Bass Control – новый стандарт AudioControl


11.08.2020 12:25

 

 

Компания AudioControl объявила о появлении новой функции в качестве стандартной у всех выпускаемых ресиверов серии Concert и аудио-видео процессоров серии Maestro. Речь идёт о Dirac Live Bass Control.

 

Технология, разработанная специалистами шведской Dirac, позволяет оптимизировать и согласовать звучание громкоговорителей и сабвуферов в составе одной аудио системы. Dirac Live Bass Control измеряет и корректирует фазу как громкоговорителей, так и сабвуферов на всех частотах. Поступающие данные анализируются с тем, чтобы выявить возникающие пустоты и заполнить их, тем самым добиваясь равномерного и точного баса во всём помещении, а не в отдельных его частях. Преимущество технологии ещё и в том, что она даёт потребителю больше возможностей для выбора места установки сабвуфера – в зависимости от размеров комнаты и самого устройства, дизайна помещения и т.д., то есть руководствуясь объективными факторами или даже личными предпочтениями, а не строгими предписаниями инженеров-акустиков.

 

AudioControl давно сотрудничает с Dirac. С появлением новой функции в ресиверах и процессорах известного производителя аудио компонентов пользователи смогут получать ещё более яркие впечатления от просмотра кинофильмов не в коммерческих профессионально оборудованных кинотеатрах, а в собственных домах и квартирах. Технология коррекции баса Dirac Live Bass Control применяется в шестиканальных ресиверах Concert XR-8 и Concert XR-6, а также 16-канальных предусилителях/процессорах Maestro X7 и Maestro X9. За дополнительную плату возможен апгрейд ресиверов Concert XR-4.

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