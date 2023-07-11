Dirac Live Bass Control в AV-ресиверах Onkyo, Pioneer, Elite и Integra

11.07.2023 12:36

Шведская компания Dirac объявила о расширении сотрудничества с Premium Audio Company – владельцем брендов Onkyo, Pioneer, Elite и Integra. Теперь аудиовидеоресиверы, выпускаемые под этими торговыми марками, поддерживают технологию управления басами Dirac Live Bass Control.

Dirac Live Bass Control позволяет добиться более равномерного распределения низких частот в помещении для прослушивания. Система собирает данные о местоположении каждого сабвуфера, осуществляет необходимые измерения и определяет, как басы распределяются по комнате, после чего выявляет несоответствия в низкочастотном отклике и компенсирует их для более равномерного покрытия. Кроме того, осуществляется временнАя синхронизация сабвуферов с основными динамиками, что гарантирует точное воспроизведение во всём частотном диапазоне. В результате потребитель получает возможность установить сабвуфер (-ы) в любом месте – без ущерба как для качества звучания, так и для дизайна помещения. Dirac Live Bass Control обеспечивает равномерное распределение басов, что практически невыполнимо при ручной настройке.

Сотрудничество Dirac с брендами, принадлежащими Premium Audio Company, началось несколько лет назад, когда в AV-ресиверы вышеперечисленных брендов была интегрирована технология Dirac Live Room Correction: она обеспечивает улучшенную локализацию источников звука, высокую чёткость и разборчивость музыки и речи, а также глубокие низкие частоты без резонансов во всей зоне прослушивания. Благодаря новым возможностям звук «как в настоящем кинотеатре» теперь доступен большему кругу потребителей, поскольку алгоритмы Dirac появились и в ресиверах средней ценовой категории, а не только в самых дорогих устройствах.



