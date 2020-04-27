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Dirac Live Bass Control


27.04.2020 12:25

 

 

Компания Dirac официально анонсировала функцию Dirac Live Bass Control. Она позволяет оптимизировать и согласовать звучание громкоговорителей и сабвуферов в составе одной аудио системы, чтобы добиться равномерного и точного баса во всём помещении.

 

Dirac Live Bass Control измеряет и корректирует фазу как громкоговорителей, так и сабвуферов на всех частотах. Предусмотрено использование новой функции на трёх уровнях: «разрешённом» (Enabled) – для ручного управления одним сабвуфером; «ограниченном» (Limited) – для автоматического управления одним сабвуфером, и «полном» (Complete) для «умного» управления несколькими сабвуферами.

 

Пока решение доступно для аудио-видео устройств, которые производят компании Bryston, Focal и StormAudio, вскоре новые возможности появятся и у компонентов от Arcam (AVR10, AVR20, AVR30, AVR40), AudioControl (Concert XR-4, XR-6, XR-8, Maestro X7 и X9), всех устройств JBL Synthesis и пр.

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