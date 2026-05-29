Dirac Live: новые возможности компонентов Bluesound и NAD

В усилители Bluesound Powernode добавлена поддержка системы акустической коррекции помещения Dirac Live, а в стриминговых усилителях NAD с поддержкой BluOS появилась функция Dirac Live Bass Control.



Компания Bluesound сообщила, что её беспроводные стриминговые усилители Powernode N331 последнего поколения теперь поддерживают технологию Dirac Live. Пользователи могут осуществить анализ акустических параметров их помещения для прослушивания и оптимизировать звучание установленных акустических систем. Для этого им необходимо приобрести калибровочный комплект Dirac Live, в который входит микрофон для высокоточных измерений.



О поддержке новой функции заявила и NAD Electronics. В её случае речь идёт о поддержке технологии Dirac Live Bass Control, которая реализована в BluOS v. 4.16.6. Новые возможности доступны счастливым обладателям стриминговых усилителей последнего поколения NAD M33 V2, NAD M10 V3, а также ЦАП/стримера NAD C 658. Поддержка Dirac Live Bass Control распространяется и на модели M33 и M10 предыдущих поколений (M10, M10 V2, M33, M33 V2). Помимо прошивки BluOS v. 4.16.6 (и выше), необходима лицензия Dirac Live Bass Control (приобретается отдельно).