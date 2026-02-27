27.02.2026 15:45

Dirac начинает продавать лицензии Dirac Live в розницу. Соответствующее соглашение подписано с датским ритейлером HiFi Klubben. Теперь пользователи могут купить лицензию прямо в одном из аудиосалонов HiFi Klubben в Дании, Норвегии, Швеции, Германии и Нидерландах.



Эти магазины хорошо известны жителям вышеперечисленных стран. История розничной сети началась в 1980 в датском Орхусе. Тогда она называлась Danmarks Hi-Fi Klub, осуществляла рассылку аудиокомпонентов по почте – на основании размещённых заказов, а её основателем был не кто иной, как Питер Лингдорф (Peter Lyngdorf). Сейчас у ритейлера более 100 салонов и магазинов, в том числе торгующих онлайн, и около миллиона пользователей-членов клуба.



Коллаборация – ответ на рыночный спрос, который резко возрос с тех пор, как массовому потребителю стала доступна система акустической коррекции помещения Dirac Live Active Room Treatment (ART). Технология Dirac Live используется в кинотеатральных компонентах (более 120 моделей), выпускаемых тремя десятками производителей, включая Denon, Marantz, NAD, Arcam, Klipsch, Onkyo и др. По условиям договора, в магазинах HiFi Klubben покупателям могут быть предложены пять лицензионных продуктов Dirac: Dirac Live ART, Dirac Live Bass Control, Dirac Live Upgrade, Dirac Live Room Correction Full (для стереокомпонентов) и Dirac Live Room Correction Full (для многоканальных устройств). Согласно результатам исследования, проведённого по заказу Dirac, 94% пользователей подтвердили, что звучание их аудиосистем улучшилось после применения акустической коррекции.