Dirac: новые горизонты

27.08.2021 12:18

Шведская компания Dirac объявила о сотрудничестве с брендами Onkyo, Pioneer, Pioneer Elite и Integra. Цель нового партнёрства – добавить функцию акустической коррекции помещения с помощью системы Dirac Live в новейшие аудио- видео ресиверы этих торговых марок.



Dirac – не новичок на рынке и давно сотрудничает практически со всеми ведущими брендами премиум-класса. Однако интеграция с вышеперечисленными брендами позволит вывести его продукт на новый – массовый уровень: Onkyo, Pioneer, Pioneer Elite и Integra являются крупнейшими в отрасли по объёмам выпуска AV-ресиверов.

Технология, разработанная в Dirac, анализирует акустику помещения и позволяет оптимизировать качество звука, на которое влияют характеристки установленных аудио компонентов, размер комнаты, мебель и использованные отделочные материалы и пр. Запатентованная Dirac технология позволяет обойтись без дорогостоящей акустической обработки помещения, обеспечивая более сбалансированное и детальное звучание, улучшенную разборчивость вокала и музыки, точную звуковую сцену. На сегодня функция коррекции помещения Dirac Live доступна в моделях Onkyo TX-NR7100 и TZ-RZ50; Pioneer Elite VSX-LX305 и Elite VSX-LX505; Integra DRX-5.4 и DRX-3.4.