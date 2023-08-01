ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Disney оцифровал Австралию


01.08.2023 21:12

 

 

Компания Disney прекращает продажи своих фильмов на носителях DVD и Blu-ray. В Австралии. Не постепенно, а сразу, окончательно и бесповоротно.

 

В заявлении Disney говорится, что компания больше не будет выпускать свои фильмы и ТВ шоу на физических носителях. Решение относится только к Австралии и распространяется на DVD, Blu-ray и 4K Blu-ray диски. Вместо этого компания полностью переключится на стратегию «отныне только цифра», сосредоточив усилия на цифровых релизах и дальнейшем развитии стриминговой платформы Disney+. Стоит напомнить, что речь идёт не только о сказках для детей и блокбастерах Marvel: Disney владеет франшизами «Звёздных войн», «Индианы Джонса» и «Симпсонов», а также всем контентом National Geographic и 20th Century Fox, и прочая, и прочая… Это означает, что ничего из вышеперечисленного нельзя будет купить в виде записи на физическом носителе, будь то ещё не вышедшие фильмы и ТВ-программы или перевыпуски старых кинокартин и телевизионных шоу.

 

По мнению экспертов, это подтверждает слухи о надвигающейся «гибели» формата 4K Blu-ray. Даже если решение обусловлено только тенденциями продаж физических носителей на австралийском рынке, тот факт, что это решение принято крупнейшим в мире медиа брендом – тревожный сигнал…

Связанные новости:
 Новый Blu-ray плеер Reavon UBR-X110 - 07.06.2023 19:16
 Обсидиан из Австралии - 30.03.2023 11:58
 Кино и игры – всегда с собой - 03.10.2022 13:31
 Рынок домашних развлекательных систем: прогноз до 2029 года - 05.08.2022 11:26
 DVD и Blu-ray: нет надежды на спасение? - 28.07.2022 11:57
 Едем в Австралию? - 06.04.2021 12:30
 Disney по подписке - 20.08.2019 15:40
 Disney собирается отказаться от Neflix - 10.08.2017 10:30
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2023 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007