Disney оцифровал Австралию

01.08.2023 21:12

Компания Disney прекращает продажи своих фильмов на носителях DVD и Blu-ray. В Австралии. Не постепенно, а сразу, окончательно и бесповоротно.



В заявлении Disney говорится, что компания больше не будет выпускать свои фильмы и ТВ шоу на физических носителях. Решение относится только к Австралии и распространяется на DVD, Blu-ray и 4K Blu-ray диски. Вместо этого компания полностью переключится на стратегию «отныне только цифра», сосредоточив усилия на цифровых релизах и дальнейшем развитии стриминговой платформы Disney+. Стоит напомнить, что речь идёт не только о сказках для детей и блокбастерах Marvel: Disney владеет франшизами «Звёздных войн», «Индианы Джонса» и «Симпсонов», а также всем контентом National Geographic и 20th Century Fox, и прочая, и прочая… Это означает, что ничего из вышеперечисленного нельзя будет купить в виде записи на физическом носителе, будь то ещё не вышедшие фильмы и ТВ-программы или перевыпуски старых кинокартин и телевизионных шоу.



По мнению экспертов, это подтверждает слухи о надвигающейся «гибели» формата 4K Blu-ray. Даже если решение обусловлено только тенденциями продаж физических носителей на австралийском рынке, тот факт, что это решение принято крупнейшим в мире медиа брендом – тревожный сигнал…



