Дисплей и проектор: два в одном

30.09.2021 08:25

Стартап Arovia представил свою новую разработку под названием Splay. Это складной портативный дисплей с диагональю 24 дюйма, который можно использовать как короткофокусный проектор.



Устройство с разрешением Full HD складывается и раскрывается подобно зонтику. Оно может служить дополнительным рабочим монитором; его можно взять с собой в поездку в другой город или на природу, чтобы смотреть фильмы, и т.д. В сложенном состоянии Splay занимает не больше места, чем небольшая книга, и легко умещается в сумке или рюкзаке. Даже если не использовать его часто и хранить в сложенном виде постоянно, на рабочей поверхности не будет заломов и складок. Подключить Splay можно к любому планшету, смартфону, ПК, игровой консоли и пр., используя HDMI кабель или беспроводной адаптер.

Для того, чтобы получить изображение большей площади, нужно извлечь собственно экран из устройства, переведя его тем самым в проекционный режим. В результате Splay превратится в ультра-короткофокусный проектор, обеспечивающий «картинку» размером до 60 дюймов (1,5 м). Проецировать изображение можно на обычную стену, расстояние до которой не превысит 60 см.

Дисплей-проектор оснащён встроенными динамиками и ёмким аккумулятором, от которого можно заряжать другие устройства. Новинка будет запущена в производство, когда Arovia соберёт достаточно средств. Розничная цена Splay составит 1299 долларов США.