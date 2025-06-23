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Дисплеи LG: учиться с интересом


23.06.2025 13:59

 

 

CreateBoard – новые широкоформатные интеллектуальные дисплеи LG, предназначенные для сферы образования. Они помогают превратить стандартный образовательный процесс в иммерсивный, сделать более интересным и удобным для обучающихся и обучающих.

 

В линейку LG CreateBoard входят четыре модели дисплеев, разработанные с учётом различных потребностей и целей. Так, модель CreateBoard 105-inch оптимизирована для проведения видеоуроков; размер дисплея по диагонали составляет 105 дюймов, соотношение сторон 21:9. Эффективные инструменты для обучения широкого круга пользователей обеспечивает CreateBoard Core. Базовая модель CreateBoard Standard предлагает основные функции, такие, как беспроводной доступ к экрану, совместимость с Google Android и пр. Высокопроизводительный процессор дисплея CreateBoard Pro оптимизирован для задач, в которых требуется интенсивно задействовать искусственный интеллект и обеспечить бесперебойность процесса. В числе прочих интеллектуальных функций: автоматически генерируемые в режиме реального времени субтитры/перевод с поддержкой многоязычности; автоматический анализ видеоурока и формулирование выводов (краткое содержание урока); преобразование рукописных математических формул в решения с помощью ИИ (функция Calculator Pro); получение мгновенных результатов контекстного поиска по информации на экране, обведённой (выделенной кружком) пользователем (функция Circle to Search).

 

Все модели новой линейки поддерживают фирменные решения CreateBoard Share и CreateBoard Lab. Первое особенно эффективно для проведения лекций в больших аудиториях, поскольку обеспечивает беспроводное подключение к внешним устройствам с разными ОС (Windows, Android, iOS) и возможность совместного одновременного использования до девяти экранов. Второе представляет собой решение для написания текстов – с простым, понятным и удобным интерфейсом. К дисплеям LG CreateBoard можно подключать учительские планшеты, что позволяет преподавателю свободно перемещаться по классу во время урока и добавлять веб-контент и мультимедиа в конспекты уроков простым нажатием кнопки в режиме реального времени (и таким же способом делиться материалами с учащимися). Решение LG ConnectedCare позволяет отслеживать работу дисплеев CreateBoard и оперативно реагировать в случае возникновения ситуаций, связанных с вопросами безопасности.

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