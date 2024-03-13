ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Дисплеи Philips Unite LED AIO с поддержкой 8K


13.03.2024 15:19

 

 

Philips Professional Displays анонсировала свою первую линейку светодиодных дисплеев Unite LED AIO, в которую входят устройства категории «всё-в-одном» с поддержкой (старшими моделями) разрешения 8K. Такие LED-дисплеи найдут применение в корпоративном сегменте, образовательных учреждениях, розничной торговле сегмента «премиум».

 

Линейка Unite LED AIO включает четыре серии комплексных решений, которые различаются конструкцией, шагом пикселя (от 0,47 до 1,5 мм), разрешением (от Full HD до 8K) и дополнительными возможностями. Все дисплеи работают на базе операционной системы Android, имеют соотношение сторон 16:9, встроенные контроллер и стереосистему для воспроизведения звука. Модули Wi-Fi и Bluetooth для беспроводного вывода контента на экран – встроенные или в виде опционального адаптера. В комплект поставки входит всё необходимое для монтажа, настройки и запуска дисплеев в эксплуатацию. Доступ для технического обслуживания – как фронтальный, так и задний; мониторинг, управление и обновление – дистанционные, через облачную платформу PPDS Wave.

 

Серии, входящие в линейку:
Unite AIO LED 4000 (разрешение 4K) – дисплеи с диагоналями 120, 138, 165 дюймов, поддержкой 12-битных цветов, HDR10+, технологиями COB, Flip Chip, RGBG Matrix LED и Common Cathode;
Unite LED AIO 4200 – технологии Flip Chip и Common Cathode, шаг пикселя 0,47 или 0,79 мм, дисплей с диагональю 138 дюймов имеет разрешение 4K, 165-дюймовый – 8K;
Unite LED AIO 5000– пять объединяемых панелей (Full HD, 600 нит) с LED модулями с шагом 1,5 пикселя, интегрированным настенным креплением и беспроводными адаптерами Wi-Fi и Bluetooth;
Unite LED AIO 7000 – готовое решение из четырёх панелей 55”, которое менее чем за час собирается в Full HD экран, а при необходимости расширяется путём последовательного подключения дополнительных панелей через порт HDMI.

Связанные новости:
 В BMW как в кинотеатр - 09.11.2023 00:09
 LG Display расширит ассортимент выпускаемых OLED-панелей  - 05.09.2023 14:45
 Новый стандарт: телевизоры с диагональю 98 дюймов - 11.08.2023 12:18
 ТВ Philips Ambilight 2023 года не поддерживают Philips Hue - 17.07.2023 10:58
 Philips планирует выпуск QD-OLED ТВ - 23.11.2022 09:45
 DTS:X для европейских телевизоров Sharp  - 19.01.2022 14:44
 Новые OLED-флагманы Philips - 02.09.2021 10:30
 Digital Signage в ритейле - 20.10.2014 16:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2024 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007