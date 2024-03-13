Дисплеи Philips Unite LED AIO с поддержкой 8K

13.03.2024 15:19

Philips Professional Displays анонсировала свою первую линейку светодиодных дисплеев Unite LED AIO, в которую входят устройства категории «всё-в-одном» с поддержкой (старшими моделями) разрешения 8K. Такие LED-дисплеи найдут применение в корпоративном сегменте, образовательных учреждениях, розничной торговле сегмента «премиум».

Линейка Unite LED AIO включает четыре серии комплексных решений, которые различаются конструкцией, шагом пикселя (от 0,47 до 1,5 мм), разрешением (от Full HD до 8K) и дополнительными возможностями. Все дисплеи работают на базе операционной системы Android, имеют соотношение сторон 16:9, встроенные контроллер и стереосистему для воспроизведения звука. Модули Wi-Fi и Bluetooth для беспроводного вывода контента на экран – встроенные или в виде опционального адаптера. В комплект поставки входит всё необходимое для монтажа, настройки и запуска дисплеев в эксплуатацию. Доступ для технического обслуживания – как фронтальный, так и задний; мониторинг, управление и обновление – дистанционные, через облачную платформу PPDS Wave.



Серии, входящие в линейку:

Unite AIO LED 4000 (разрешение 4K) – дисплеи с диагоналями 120, 138, 165 дюймов, поддержкой 12-битных цветов, HDR10+, технологиями COB, Flip Chip, RGBG Matrix LED и Common Cathode;

Unite LED AIO 4200 – технологии Flip Chip и Common Cathode, шаг пикселя 0,47 или 0,79 мм, дисплей с диагональю 138 дюймов имеет разрешение 4K, 165-дюймовый – 8K;

Unite LED AIO 5000– пять объединяемых панелей (Full HD, 600 нит) с LED модулями с шагом 1,5 пикселя, интегрированным настенным креплением и беспроводными адаптерами Wi-Fi и Bluetooth;

Unite LED AIO 7000 – готовое решение из четырёх панелей 55”, которое менее чем за час собирается в Full HD экран, а при необходимости расширяется путём последовательного подключения дополнительных панелей через порт HDMI.



