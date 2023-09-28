ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Дисплеи Planar уровня Pro-Grade


28.09.2023 10:12

 

 

Американская компания Planar представила несколько новых моделей LED и LCD дисплеев, предназначенных для использования в офисах, общественных пространствах и жилых интерьерах уровня «люкс».

 

Устройства из серии Luminate Ultra – это всепогодные дисплеи на базе технологии MicroLED, с пиковой яркостью 3500 нит. Угол обзора составляет 160 градусов. Защита от пыли и влаги: IP65. Такие дисплеи можно устанавливать и внутри помещения, и на открытых пространствах, например, на террасе на крыше дома или возле бассейна; можно использовать их в качестве digital signage панелей в торговых центрах и магазинах, и т.д.

 

Ещё одна новинка – светодиодный дисплей UltraRes L с диагональю 136 дюймов, разрешением Full HD и ультратонкой рамкой. Его можно закрепить на поверхности стены или установить на оснащённую колёсами напольную стойку. К дисплею подключается до четырёх источников видеосигнала. А для офисных нужд в Planar разработали серию UltraRes W. Это 105-дюймовые ультраширокоформатные (21:9) 5K LCD дисплеи с расширенной цветовой гаммой и локальным диммированием.

Связанные новости:
 Телевизоры Sylvox для кухни и для бассейна - 31.08.2023 12:02
 Большой, красивый, всепогодный: C Seed N1 Outdoor - 20.06.2023 09:41
 Телевизор даром. Но есть нюансы... - 16.05.2023 09:32
 Кино на веранде - 11.05.2023 12:23
 Телевизор на присосках?! - 17.01.2023 08:25
  Домашний кинозал «под ключ» - 16.12.2021 11:48
 Ультратонкие полиэкраны Planar Matrix с архитектурой G2 - 26.05.2014 12:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2023 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007