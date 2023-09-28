Дисплеи Planar уровня Pro-Grade

28.09.2023 10:12

Американская компания Planar представила несколько новых моделей LED и LCD дисплеев, предназначенных для использования в офисах, общественных пространствах и жилых интерьерах уровня «люкс».

Устройства из серии Luminate Ultra – это всепогодные дисплеи на базе технологии MicroLED, с пиковой яркостью 3500 нит. Угол обзора составляет 160 градусов. Защита от пыли и влаги: IP65. Такие дисплеи можно устанавливать и внутри помещения, и на открытых пространствах, например, на террасе на крыше дома или возле бассейна; можно использовать их в качестве digital signage панелей в торговых центрах и магазинах, и т.д.

Ещё одна новинка – светодиодный дисплей UltraRes L с диагональю 136 дюймов, разрешением Full HD и ультратонкой рамкой. Его можно закрепить на поверхности стены или установить на оснащённую колёсами напольную стойку. К дисплею подключается до четырёх источников видеосигнала. А для офисных нужд в Planar разработали серию UltraRes W. Это 105-дюймовые ультраширокоформатные (21:9) 5K LCD дисплеи с расширенной цветовой гаммой и локальным диммированием.