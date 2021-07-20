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Дисплей, спрятанный в потолке


20.07.2021 01:07

 

 

Шведская компания Multibrackets разработала скрытое моторизованное потолочное крепление M9585 для дисплеев. Оно позволяет полностью скрыть большой дисплей в запотолочном пространстве; при необходимости экран «выбрасывается» из монтажной ниши.

 

Крепление рассчитано на установку дисплеев с экранами размером от 32 до 70 дюймов и весом до 50 кг и включает в себя систему блокировки для удержания экрана в нужном положении. Экран движется вниз и возвращается в закрытое положение практически бесшумно и очень быстро. Его можно зафиксировать в любой удобной для просмотра позиции (угол от -108° до 0°). Управление осуществляется при помощи пульта. С помощью одного пульта можно регулировать несколько потолочных креплений, однако для этого требуется близкое расположение датчиков креплений.

 

Использовать Multibrackets M9585 можно в любом помещении, где потребность в устройстве для отображения видео возникает время от времени. Это может быть офис или небольшая комната для конференций, учебный класс, общественное помещение и даже жилое пространство, например, спальня.

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