Дисплей, спрятанный в потолке

20.07.2021 01:07

Шведская компания Multibrackets разработала скрытое моторизованное потолочное крепление M9585 для дисплеев. Оно позволяет полностью скрыть большой дисплей в запотолочном пространстве; при необходимости экран «выбрасывается» из монтажной ниши.

Крепление рассчитано на установку дисплеев с экранами размером от 32 до 70 дюймов и весом до 50 кг и включает в себя систему блокировки для удержания экрана в нужном положении. Экран движется вниз и возвращается в закрытое положение практически бесшумно и очень быстро. Его можно зафиксировать в любой удобной для просмотра позиции (угол от -108° до 0°). Управление осуществляется при помощи пульта. С помощью одного пульта можно регулировать несколько потолочных креплений, однако для этого требуется близкое расположение датчиков креплений.

Использовать Multibrackets M9585 можно в любом помещении, где потребность в устройстве для отображения видео возникает время от времени. Это может быть офис или небольшая комната для конференций, учебный класс, общественное помещение и даже жилое пространство, например, спальня.