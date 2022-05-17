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Дисплейные технологии LG на ISE 2022


17.05.2022 11:34

 

 

На прошедшей в Барселоне выставке ISE 2022 компания LG Electronics продемонстрировала несколько новых продуктов, в том числе прозрачные OLED и Micro LED дисплеи для бизнеса и серию LED дисплеев, в которой объединились решения Digital Signage и различные программные инструменты.

 

Одна из новинок – дисплей LG Magnit. Модель появилась на рынке ещё в 2020 году, однако до сих пор применялась только в коммерческих областях. Теперь LG предлагает использовать это 4K UHD устройство с 136-дюймовым экраном (3840x2160) как часть домашнего кинотеатра премиум-класса. Через платформу LG webOS 6.0 Smart TV пользователям доступны несколько популярных потоковых приложений.

 

LG One:Quick Flex – ещё одно инновационное решение в сфере домашних развлечений. Универсальный дисплей с 43-дюймовым экраном 4K UHD (3840 x 2160), встроенным микрофоном, камерой и динамиками подходит также для удалённой работы, дистанционного обучения и видеоконференций.
Фирменные прозрачные OLED дисплеи находят широкое применение в офисных пространствах, в транспортном секторе –в качестве рекламных или информационных дисплеев, в музеях и пр. В числе прочих представленных на выставке инноваций – бесшовный LG Fine-pitch LED и безрамочный 54-дюймовый LG LED Bloc; последний можно использовать как 55-дюймовый ЖК-дисплей для видеостен.

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