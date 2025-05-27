Displine: элегантный «умный дом»

27.05.2025 12:38

В ассортименте российской компании «Симпл Дистрибьюшн» появились решения немецкого производителя Displine. Они позволяют элегантно интегрировать в интерьер iPad’ы, с которых осуществляется управление элементами системы «умный дом».

Док-станции Displine обеспечивают постоянную зарядку iPad. Предусмотрена возможность проводного подключения iPad к сети Ethernet и использование PoE (Power over Ethernet) для питания. Для монтажа док-станции на стену требуется обычный европейский подрозетник, в который устанавливается фирменный источник питания.

Displine производит настенные и настольные док-станции для iPad, выполненные из алюминия и представленные в линейке бренда в разных цветовых вариантах. Модели, используемые с iPad, который должен периодически извлекаться из док-станции, имеют мягкую внутреннюю подложку из материала «алькантара»; её цвет заказчик может выбирать на своё усмотрение. Некоторые настенные модели – поворотные: развернув док-станцию на 90 градусов, можно изменить положение iPad в вертикального на горизонтальное, и наоборот. В ассортименте Displine имеются настенные док-станции, рассчитанные на любые модели iPad, включая Mini, Air и Pro, а также станции для планшетов Samsung.