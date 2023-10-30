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Диво дивное, неземное…


30.10.2023 12:41

 

 

11 и 12 ноября в американском Далласе пройдёт выставка CanJam. На этом мероприятии компания Metaxas & Sins покажет свою новую разработку – усилитель для электростатических наушников Ethereal, пополнивший серию фирменных устройств под названием «Коллекция Аудио Скульптур» (Audio Sculpture Collection). В серию входит несколько моделей акустических систем (Diva, Siren, Grand Damme), усилители и предусилители, проигрыватель виниловых пластинок и тонарм для него, а также катушечные магнитофоны. Теперь к этому списку добавится и усилитель для наушников.

 

Да-да, так выглядит усилитель, предназначенный для электростатических наушников с пиковым напряжением более 1000 В. Внутри корпуса, украшенного фирменным паттерном Geometrika – его разработал основатель компании Костас Метаксас (Kostas Metaxas) – находятся два балансных полностью дискретных малошумных усилительных моноблока. Два поворотных регулятора позволяют менять громкость левого и правого каналов. Усилитель выполняет ещё и функцию декоративной подставки для наушников — отсюда его весьма необычный внешний вид.

 

Электростатические наушники в ассортименте Metaxas & Sins тоже появятся, ориентировочно в будущем году; уже известно их название – X1. Кроме того, предполагается, что «чудо-бюсты» можно будет проапгрейдить – с появлением фирменных ЦАПа и цифрового аудиостримера; такие планы у Костаса Метаксаса тоже есть. А пока можно приобрести Ethereal со встроенным часовым механизмом Tourbillon. Предварительные заказы на новинку уже принимаются; розничная цена устройства – от 32 тысяч долларов США.

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