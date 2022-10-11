ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Дизайн, функциональность, Defunc, Digis


11.10.2022 12:19

 

 

В дистрибьюторском портфеле группы компаний Digis появилась новинка – мультирум-системы производства шведской компании Defunc. Название бренда образовано сочетанием двух слов: DEsign + FUNCtion («дизайн» + «функция»). Стильные устройства с прекрасным звуком можно будет увидеть на стенде дистрибьютора на выставке Hi-Fi & High End Show.

 

Основные преимущества аудио компонентов Defunc – это индивидуальный дизайн, разнообразие вариантов установки и высокое качество звука. В модельном ряду бренда представлены акустические системы двух типоразмеров и базовых вариантов отделки: 30 х 13,5 см в чёрном или белом цвете и на медной подставке, а также 20 х 8,5 см в чёрном или белом цвете на серебристой подставке. Defunc предлагает сменные грили разных цветов и цветную кабельную оплётку. На заказ могут быть изготовлены грили с уникальным дизайном.

 

С помощью приложения Defunc HOME можно транслировать музыку, подкасты или радио через потоковые сервисы Spotify, Apple Music, Deezer или iHeartRadio. Индивидуальные настройки эквалайзера позволяют оптимизировать звук в зависимости от того, где размещено устройство. Предусмотрена возможность группировки нескольких колонок для воспроизведения разных мелодий в разных помещениях или воспроизведения одного и того же трека на всех устройствах одновременно. Две колонки можно объединить в беспроводную стереопару. Поддерживается голосовое управление через Amazon Alexa и AirPlay 2. На самих колонках также имеются элементы управления – сенсорные кнопки. Через порт AUX IN или без проводов, по Bluetooth, к аудиосистеме подключается виниловый проигрыватель или компьютер.

Связанные новости:
 Сломалось? Digis починит. - 21.09.2022 01:06
 Нужны положительные эмоции? Вам в Санкт-Петербург! - 05.09.2022 12:05
 Digis и Alef Hi-Fi обещают: будет интересно! - 02.06.2022 00:02
 Решения EAE – в дистрибьюторском портфеле Digis - 27.05.2022 12:04
 Wharfedale: центральный канал Elysian - 22.04.2022 14:09
 В Digis, за Tivoli Audio - 20.01.2022 12:10
 HiSense в каталоге Digis - 04.10.2021 10:52
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2022 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007