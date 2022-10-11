Дизайн, функциональность, Defunc, Digis

11.10.2022 12:19

В дистрибьюторском портфеле группы компаний Digis появилась новинка – мультирум-системы производства шведской компании Defunc. Название бренда образовано сочетанием двух слов: DEsign + FUNCtion («дизайн» + «функция»). Стильные устройства с прекрасным звуком можно будет увидеть на стенде дистрибьютора на выставке Hi-Fi & High End Show.



Основные преимущества аудио компонентов Defunc – это индивидуальный дизайн, разнообразие вариантов установки и высокое качество звука. В модельном ряду бренда представлены акустические системы двух типоразмеров и базовых вариантов отделки: 30 х 13,5 см в чёрном или белом цвете и на медной подставке, а также 20 х 8,5 см в чёрном или белом цвете на серебристой подставке. Defunc предлагает сменные грили разных цветов и цветную кабельную оплётку. На заказ могут быть изготовлены грили с уникальным дизайном.



С помощью приложения Defunc HOME можно транслировать музыку, подкасты или радио через потоковые сервисы Spotify, Apple Music, Deezer или iHeartRadio. Индивидуальные настройки эквалайзера позволяют оптимизировать звук в зависимости от того, где размещено устройство. Предусмотрена возможность группировки нескольких колонок для воспроизведения разных мелодий в разных помещениях или воспроизведения одного и того же трека на всех устройствах одновременно. Две колонки можно объединить в беспроводную стереопару. Поддерживается голосовое управление через Amazon Alexa и AirPlay 2. На самих колонках также имеются элементы управления – сенсорные кнопки. Через порт AUX IN или без проводов, по Bluetooth, к аудиосистеме подключается виниловый проигрыватель или компьютер.



