Дизайн-легенда: Wharfedale возрождает хит 1970-х

Британский Wharfedale отмотал время на полвека назад и возвращает из небытия акустические системы, которые когда-то произвели фурор своим внешним видом. Новые Denton 1S из фирменной коллекции Heritage Series – компактные коаксиальные полочные колонки, воссоздающие оригинальный концепт 1971 года, модель Denton 1.



От традиционных громкоговорителей производства Wharfedale акустическая система Denton 1 отличалась использованием коаксиального широкополосного динамика и цельного формованного из полиуретана корпуса. Выпускавшиеся в то время акустические системы имели традиционные деревянные корпуса, а новые тенденции в индустриальном и интерьерном дизайне, приведшие к тотальному использованию пластика, только начинали зарождаться.



Новинка, Wharfedale Denton 1S, может использоваться как любая другая настольная или полочная колонка, её можно устанавливать на напольные подставки или вешать на стену. Размеры корпуса: 330 x 236 x 229 мм. Разработанный специально для этой модели двухполосный драйвер состоит из 165-мм полипропиленового СЧ/НЧ-драйвера и расположенного по его центру 25-мм твитера с шёлковым куполом. Предусмотрена возможность регулировки тонального баланса в зависимости от расположения АС в помещении. Вместо полиуретана используется многослойная ДВП с панелями разной толщины – для лучшего контроля резонансов. Внутренние распорки и слегка утопленная вглубь корпуса передняя панель повышают жёсткость конструкции. На задней панели расположен порт фазоинвертора. При объёме корпуса 11,5 л заявлена возможность воспроизведения басов до 45 Гц (-6 дБ). Чувствительность системы: 88 дБ при номинальном импедансе 8 Ом, что обеспечивает совместимость с широким спектром усилителей. Цвета корпуса: белый, чёрный, синий.