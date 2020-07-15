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Дизайнерский саундбар LG


15.07.2020 09:36

 

 

Компания LG представила новый супертонкий саундбар GX, который разработан специально для использования с фирменными OLED телевизорами серии GX Gallery. Продажи новинки начнутся уже в этом месяце.

 

Устройство в точности соответствует по размерам и отделке 65-дюймовым моделям ТВ серии GX Gallery. Саундбар поддерживает трёхмерные звуковые форматы Dolby Atmos и DTX:S и поставляется в комплекте с беспроводным сабвуфером. Дополнительно можно приобрести пару колонок LG SPK8 и использовать их в качестве тыловых каналов.

 

Имеется поддержка Bluetooth, сертификация Hi-Res Audio. Благодаря фирменной технологии Sound Pro саундбар автоматически анализирует контент и применяет соответствующие настройки, чтобы улучшить звучание.

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