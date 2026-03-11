«Дёшево и сердито»: портативные медиаплееры

11.03.2026 14:15

Аналитики «М.Видео» отчитались о продажах портативных медиаплееров. По итогам прошедшего года продажи этих устройств в магазинах торговой сети выросли на 83% в количественном выражении.



Согласно данным аналитического отчёта, в 2025 году было продано более 153 тысяч портативных медиаплееров на сумму около 425 миллионов рублей; прирост в деньгах составил 63%. Чаще всего российские потребители покупали дешёвые модели в ценовом диапазоне от 1000 до 1500 рублей (28,3% всех продаж), чуть меньшей (25%) популярностью пользовались устройства за 1500-2000 рублей. Примечательно, что и модели дороже 2500 рублей тоже составили около четверти (23,1%) всего объёма продаж; эти устройства отличаются большим набором функций, включая возможность Bluetooth подключения, увеличенный объём памяти и более качественный звук. Самые же доступные – дешевле 1000 рублей – занимают долю рынка, равную 10,9%, и это означает, что более 64% проданных медиаплееров – устройства стоимостью ниже 2000 рублей.



Чаще всего выбор делался в пользу бренда Digma, устройств no name, а также продукции торговых марок Vita Musica, Mechen, Oilsky и Ruizu. Анализ продаж в денежном выражении показывает другое распределение мест: при сохранении лидирующих позиций устройств Digma следующими по востребованности оказались плееры FiiO, HiBy и Shanling. При этом большинство (84%) потребителей предпочитали самые простые устройства – без экрана и с обычными кнопками; лишь 11% выбрали плееры с полноценным сенсорным интерфейсом. Как сообщается в отчёте, «продажи медиаплееров имеют выраженную сезонность и заметно ускоряются во второй половине года… пик спроса традиционно приходится на конец года». Причины популярности этих устройств: простота и доступность, возможность слушать музыку или аудиокниги, не отвлекаясь на уведомления приложений и звонки (неизбежные, если использовать смартфон) и пр. Многие покупают портативные медиаплееры детям, для занятий спортом, в туристические или деловые поездки.



