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Дюк и Рой спешат на помощь…


25.11.2024 12:32

 

Gadhouse – производитель аудиотехники из Великобритании. На днях компания представила новинку – систему для воспроизведения аудизаписей на виниловых дисках под названием Duke & Roy.

 

Это не отдельное устройство, а готовый Hi-Fi стереокомплект, состоящий из проигрывателя пластинок и пары полочных громкоговорителей. Для воспроизведения записанных на виниле дорожек больше ничего не требуется: «вертушка» комплектуется картриджем Ortofon 2M Red; подключение к колонкам осуществляется по Bluetooth. Покупателю нужно только распаковать своё приобретение и установить компоненты системы в предназначенном для них месте.

 

Проигрыватель – с ременным приводом; скорость вращения дисков составляет 33 1/3 и 45 оборотов в минуту. Основание выполнено из массива дуба. Есть оптический цифровой вход, который позволяет подключить проигрыватель к телевизору и использовать колонки вместо саундбара, а также выход для активного сабвуфера. Динамики в двухполосных громкоговорителях: 3,5-дюймовый вуфер и твитер 25 мм; мощность акустических систем: 2 х 30 Вт.

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