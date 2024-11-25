Дюк и Рой спешат на помощь…

25.11.2024 12:32

Gadhouse – производитель аудиотехники из Великобритании. На днях компания представила новинку – систему для воспроизведения аудизаписей на виниловых дисках под названием Duke & Roy.



Это не отдельное устройство, а готовый Hi-Fi стереокомплект, состоящий из проигрывателя пластинок и пары полочных громкоговорителей. Для воспроизведения записанных на виниле дорожек больше ничего не требуется: «вертушка» комплектуется картриджем Ortofon 2M Red; подключение к колонкам осуществляется по Bluetooth. Покупателю нужно только распаковать своё приобретение и установить компоненты системы в предназначенном для них месте.



Проигрыватель – с ременным приводом; скорость вращения дисков составляет 33 1/3 и 45 оборотов в минуту. Основание выполнено из массива дуба. Есть оптический цифровой вход, который позволяет подключить проигрыватель к телевизору и использовать колонки вместо саундбара, а также выход для активного сабвуфера. Динамики в двухполосных громкоговорителях: 3,5-дюймовый вуфер и твитер 25 мм; мощность акустических систем: 2 х 30 Вт.



