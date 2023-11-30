Для аудиофилов и меломанов: сабвуфер ATC C4 Sub Mk 2

30.11.2023 10:02

C4 Sub Mk 2 – новая модель активных сабвуферов, выпуск которой начала Acoustic Transducer Company (ATC). Новинка оснащается 12-дюймовым басовым драйвером и усилителем класса AB мощностью 300 Вт.



Используемый динамик – SS75-314SC с магнитным 30-миллиметровым зазором и неодимовым магнитом N48M диаметром 6 дюймов (150 мм). Система двигателя модернизирована: увеличена длина хода, усовершенствована система охлаждения. Встроенный усилитель – с фильтром нижних частот 80 Гц и опцией выключения, дополненной переключателем полярности, а также регулируемой настройкой фазы и ступенчатым аттенюатором в диапазоне от 21 дБ. Параметры усилителя оптимизированы в соответствии с особенностями нового драйвера; окрашивание звука минимально. Для подключения имеются два балансных линейных входа, также есть два балансных выхода.



Объём корпусу сабвуфера C4 Sub Mk 2 – 70 л. Толщина панелей – 25 мм. Варианты отделки: стандартные чёрный и белый (матовые) цвета, а также шпон вишни, чёрного ясеня, ореха и дуба. Можно заказать сабвуфер в премиальной отделке: на выбор предлагаются палисандр (розовое дерево), европейский орех, магнолия и дуб (все варианты – со специальным распилом, дающим особенно красивый рисунок; подчеркнуть фактуру дерева можно слоем лака, за дополнительную плату, разумеется), а также покрытие белым и чёрным рояльным лаком.



