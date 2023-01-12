Для больших инсталляций: Barco UDM-W30 и UDM-4K30

12.01.2023 00:48

Трёхчиповые DLP-проекторы Barco UDM-W30 и UDM-4K30 (с разрешением WUXGA и 4К соответственно) предназначены для масштабных инсталляций. Они оснащаются лазерными источниками света (световой поток 29000 и 27000 люмен) и обладают наилучшим соотношением габаритов и яркости. Проекторы можно использовать для постоянного оснащения выставочных и концертных площадок, систем уличного мэппинга, используемых на массовых мероприятиях и фестивалях, и пр.



Новинки обладают высокой гибкостью настройки, надёжны, максимально практичны, совместимы с фирменной линейкой объективов TDL+, которая включает 11 моделей, от ультракороткофокусных до длиннофокусных, с моторизированными настройками фокуса, зума и сдвига объектива в двух направлениях. Проекторы UDM-W30 и UDM-4K30 полностью унифицированы с платформой управления Barco Pulse и её простым и интуитивно понятным интерфейсом. Платформа позволяет быстро осуществлять сшивку изображений от нескольких проекторов, производить коррекцию геометрии и использовать технологию преобразования сигнала Single-Step Processing, работающую с минимально возможной временной задержкой в один кадр.



Цветовая палитра UDM-W30 и UDM-4K30 превосходит требования стандарта Rec.709. Применение уникальной технологии Barco Dyna Black позволило добиться высокого уровня контрастности (20000:1). Увеличенная частота кадров, достигающая 240 Гц, даёт возможность использовать проекторы для отображения самого сложного контента, включая 3D с активными очками. Благодаря функции Constant Light Output светоотдача сохраняется в течение длительного времени, избавляя от необходимости периодически подстраивать изображение.



