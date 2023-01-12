ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Для больших инсталляций: Barco UDM-W30 и UDM-4K30


12.01.2023 00:48

 

 

Трёхчиповые DLP-проекторы Barco UDM-W30 и UDM-4K30 (с разрешением WUXGA и 4К соответственно) предназначены для масштабных инсталляций. Они оснащаются лазерными источниками света (световой поток 29000 и 27000 люмен) и обладают наилучшим соотношением габаритов и яркости. Проекторы можно использовать для постоянного оснащения выставочных и концертных площадок, систем уличного мэппинга, используемых на массовых мероприятиях и фестивалях, и пр.

 

Новинки обладают высокой гибкостью настройки, надёжны, максимально практичны, совместимы с фирменной линейкой объективов TDL+, которая включает 11 моделей, от ультракороткофокусных до длиннофокусных, с моторизированными настройками фокуса, зума и сдвига объектива в двух направлениях. Проекторы UDM-W30 и UDM-4K30 полностью унифицированы с платформой управления Barco Pulse и её простым и интуитивно понятным интерфейсом. Платформа позволяет быстро осуществлять сшивку изображений от нескольких проекторов, производить коррекцию геометрии и использовать технологию преобразования сигнала Single-Step Processing, работающую с минимально возможной временной задержкой в один кадр.

 

Цветовая палитра UDM-W30 и UDM-4K30 превосходит требования стандарта Rec.709. Применение уникальной технологии Barco Dyna Black позволило добиться высокого уровня контрастности (20000:1). Увеличенная частота кадров, достигающая 240 Гц, даёт возможность использовать проекторы для отображения самого сложного контента, включая 3D с активными очками. Благодаря функции Constant Light Output светоотдача сохраняется в течение длительного времени, избавляя от необходимости периодически подстраивать изображение.

Связанные новости:
 Барселона, ISE 2022: 800+ участников - 04.05.2022 09:12
 Shure и Barco улучшат качество беспроводной ВКС - 11.05.2021 11:00
 Каждому IMAX – по лазерному Barco  - 19.04.2021 13:17
 Barco UDM: удобный формат - 26.07.2019 12:00
 Обновление модельного ряда Barco - 15.07.2019 17:57
 Barco – супер ярко - 28.06.2019 11:55
 Проекторы Barco F80-Q12 и F80-4K12 - 04.06.2019 12:55
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2023 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007