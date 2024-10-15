Для игр и кино: компактный проектор Optoma UHZ35ST

15.10.2024 15:10

Новинка Optoma – 4K UHD проектор с лазерным источником света высокой яркости UHZ35ST, одна из самых компактных моделей с технологией DuraCore, представленных в ассортименте Optoma.



Проектор UHZ35ST идеально подходит для просмотра фильмов Blu-ray, HD-вещания и воспроизведения видеоигр с его контрастностью 500000:1, интенсивностью светового потока 3500 люменов (это означает, что смотреть фильмы, спортивные матчи и пр. можно даже при дневном освещении), точной реалистичной цветопередачей, низкой задержкой ввода и временем отклика 4,40 мс. Благодаря разрешению 4K UHD (3840x2160) проектор UHZ35S, работая с HD контентом, создаёт чёткие детальные изображения без масштабирования или сжатия. Объектив проектора – короткофокусный: UHZ35ST можно разместить менее чем в полуметре от стены; его настройка удобна и проста.



Энергосберегающая (энергопотребление UHZ35ST на 45% ниже, чем у фирменных ламповых проекторов) лазерная технология DuraCore обеспечивает длительный срок службы источника света, до 30000 часов. Источник питания проектора – внешний, он обеспечивает большую надежность, портативность и энергоэффективность.



