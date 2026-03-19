Для истинных аудиофилов: Burson Audio Conductor Stellar


Производитель из Австралии Burson Audio известен своими High End устройствами – усилителями мощности, предварительными усилителями, ЦАПами. Одна из фирменных линеек, Conductor, недавно пополнилось моделью Conductor Stellar, компактной версией флагманского ЦАП/усилителя для наушников Conductor Voyager.

 

Новинка может использоваться с самыми разными наушниками, как накладными, так и внутриканальными, и рассчитана на продвинутых аудиофилов, в первую очередь тех, кто использует для прослушивания музыкальных записей внутриканальные мониторы (IEM). В линейке Conductor новый Stellar занимает место между устройством начального уровня Party Playmate 3 (599 долларов США) и Conductor Grand Tourer 4 (2799 долларов).

 

Conductor Stellar представляет собой устройство категории «всё-в-одном»: в небольшом корпусе объединены высококлассные усилитель для наушников класса A, предварительный усилитель и Hi-Res ЦАП. Новинка способна работать с наушниками любых типов, в том числе с капризными магнито-планарными моделями. Подключение – через расположенный на задней панели вход USB-C, который поддерживает аудиофайлы с нативным разрешением DSD512 и PCM 32-бит / 768 кГц. Есть сертификация Roon Ready и встроенный модуль Bluetooth 5.0 с поддержкой кодеков LDAC, aptX HD, AAC и пр., обеспечивающий возможность беспроводного стриминга аудио без потерь вплоть до 24 бит / 96 кГц.

