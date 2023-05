Для тяжелых сабвуферов: Aperta SUB XL

15.05.2023 00:11

В серии аксессуаров Aperta, выпускаемых канадской компанией IsoAcoustics, появилась новинка, предназначенная для использования с тяжёлыми сабвуферами – антивибрационные опоры Aperta SUB XL. На опоры можно устанавливать сабвуферы весом почти до 73 (72,6) кг.

Aperta SUB XL имеет литую раму из алюминия; в конструкцию интегрированы фирменные патентованные изоляторы. Последние являются направленными: логотип IsoAcoustics должен находиться впереди, на оси движения динамика сабвуфера; так изоляторы эффективнее противостоят боковому отклонению и колебаниям и обеспечивают бОльшую точность и фокусировку. Опора Aperta SUB XL отделяет сабвуфер от поверхности, на которую тот устанавливается, и препятствует физической передаче энергии, которая в противном случае вызвала бы вибрации опорной поверхности и стала бы источником структурного шума. Запатентованная IsoAcoustics технология изоляции также предотвращает отражение вибраций сабвуфера на опорной поверхности и их возвращение на корпус сабвуфера. Таким образом, благодаря использованию опор устраняется смазанный отклик на низких частотах, а звучание становится более ясным и чётким.

Aperta SUB XL – это низкопрофильная конструкция высотой 37 мм; ширина опоры 368 мм, глубина 406 мм. На неё можно ставить сабвуферы как с фронтальным, так и с боковым расположением излучателей. Aperta SUB XL располагается непосредственно под корпусом сабвуфера, не касаясь его ножек. В комплект поставки входят опоры для ковровых покрытий (Carpet Disc, 4 штуки в комплекте): даже если пол в помещении покрыт ковром с длинным густым ворсом, установочный диск станет прочной и надёжной основой для Aperta SUB XL с установленным на ней сабвуфером.