Для закрепления результата: Bang & Olufsen Ferrari 2nd Edition

14.10.2024 14:22

Серия Ferrari, выпускаемая компанией Bang & Olufsen, обновилась. Точнее, расширилась: теперь в ней есть телевизор Beovision Theatre TV категории «ультра лакшери», саундбар Beosound Theatre и активная акустическая система Beolab 50.



Активная колонка Beolab 50 – напольная аудиосистема с технологией регулирования ширины звукового луча Beam Width Control. Когда в комнате один слушатель, звук направляется узким пучком непосредственно в зону наилучшего прослушивания (sweet spot). Если в помещении несколько человек, звук заполняет комнату полностью. Для настройки звучания и улучшения акустических свойств помещения используется технология Active Room Compensation. Колонками можно управлять с помощью пультов ДУ Beoremote One BT и Beoremote Halo или через мобильное приложение для Android and iOS. Характеристики системы: твитер 0,75”, три четырёхдюймовых СЧ-динамика, три басовых драйвера 10”; АЧХ 15 Гц – 43 кГц; коммутация: мастер-колонка – RCA (L/R), MIC / IR, Power Link (RJ45), S/P DIF (24 бит / 192 кГц), Optical (24 бит / 96 кГц), USB-B (Audio) (24 бит / 96 кГц), USB-A, Digital Power Link (х2), Digital Power Link / Ethernet, вторая колонка – USB-B (Audio), USB-A, Digital Power Link (х3).



Саундбар Beosound Theatre оснащается 12-ю динамиками, в числе которых два специально для него разработанных длинноходных вуфера 6,5” с усилением 800 Вт. При необходимости саундбар можно доукомплектовать отдельной АС центрального канала – например, для использования в составе домашнего кинотеатра конфигурации Dolby Atmos 7.1.4. В этом случае декодирование сигнала Dolby Atmos и его обработка осуществляется с помощью алгоритма True Image.



Телевизор Beovision Theatre TV Ferrari Edition – это, как заявлено в пресс-релизе, «полноценный аудиовидеокомплект для просмотра фильмов, компьютерных игр и пр., с поддержкой звука Dolby Atmos и OLED-экраном с разрешением 4K». Экран – производства LG Display; ТВ разработан на базе «умной» платформы LG WebOS и выпускается в трёх размерах, с диагональю 55, 65 и 77 дюймов. Устройство поддерживает форматы HDR10, HDR10 Pro, HLG и Dolby Vision IQ. Технические характеристики, которые оценят геймеры – это время отклика менее 1 мс, задержка ввода 12,8 мс, ALLM, VRR, совместимость с платформами G-sync и FreeSync. Звуковая часть системы – встроенный саундбар Beosound Theatre. В комплект поставки входят моторизованная стойка и пульт ДУ Beoremote One.



