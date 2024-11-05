DLP-проектор Acer H6830BD

05.11.2024 11:36

Новая модель DLP-проекторов Acer – H6830BD; устройство отличается высокой яркостью (до 4000 ANSI люменов) и впечатляющим набором современных технологий. Размер изображения – до 300" по диагонали, есть встроенная аудиосистема мощностью 10 Вт.



Нативное разрешение Acer H6830BD: 4K UHD (3840x2160). Минимальная дистанция проецирования составляет один метр, максимальная – 7,5 м. 240-ваттная лампа Philips позволяет проецировать «картинку» высокого качества и контрастности (10000:1) даже при дневном освещении. Технология динамической регулировки контрастности DynamicBlack автоматически управляет мощностью лампы в зависимости от транслируемого контента, увеличивая мощность при воспроизведении тёмных сцен и уменьшая её в светлых и ярких сценах. За правильность цветопередачи «отвечает» технология ColorBoost 3D. Переключение в режим Football Mode обеспечивает повышение яркости, резкости и насыщенности изображения.



Допускается проецирование на любую ровную поверхность, в том числе окрашенную (не белую). Разработчики новинки обещают, что цвета при этом будут оставаться близкими к естественным: благодаря технологии Wall-Color Compensation проектор сам скорректирует цветопередачу. Предусмотрены возможность устранения трапецеидальных искажений, регулировка изображения по каждому углу, настройка сдвига в случае, если взаимное положение проектора и экрана не оптимально. Заявленный срок службы источника света – до 20000 часов в режиме EcoPro, до 5000 часов – в стандартном режиме; если смотреть видео по два часа ежедневно, лампа может прослужить до семи лет.



