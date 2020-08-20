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Дмитрий Дибров: «Уитни Хьюстон – наша София Ротару»


20.08.2020 10:12

 

 

Компания Pult.ru пригласила в гости ведущего и музыканта Дмитрия Диброва, чтобы задать ему несколько вопросов: о музыке, профессиональном творчестве, жизни и не только.

 

В ходе более чем часового интервью его участники обсудили талант Билл Айлиш (Billie Eilish), поговорили о Deep Purple и распаде Pink Floyd, сравнили Уитни Хьюстон с Софией Ротару… больше ничего не скажем, иначе вам будет не интересно смотреть видео.

 

Смотрите интервью с Дмитрием Дибровым на YouTube-канале компании Pult.ru, читайте комментарии, делитесь своим мнением!

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