Дмитрий Дибров: «Уитни Хьюстон – наша София Ротару»

20.08.2020 10:12

Компания Pult.ru пригласила в гости ведущего и музыканта Дмитрия Диброва, чтобы задать ему несколько вопросов: о музыке, профессиональном творчестве, жизни и не только.

В ходе более чем часового интервью его участники обсудили талант Билл Айлиш (Billie Eilish), поговорили о Deep Purple и распаде Pink Floyd, сравнили Уитни Хьюстон с Софией Ротару… больше ничего не скажем, иначе вам будет не интересно смотреть видео.

Смотрите интервью с Дмитрием Дибровым на YouTube-канале компании Pult.ru, читайте комментарии, делитесь своим мнением!



