Дни Hisense объявлены в России

16.06.2023 11:25

В магазинах розничных сетей М.Видео, Эльдорадо, Ozon, Технопарк, Ситилинк и RBT до конца июня действуют скидки и специальные предложения на телевизоры Hisense (UHD 4K-модели с OLED и ULED дисплеями), а также устройства категории Laser TV и саундбары. Подробная информация об акции размещена на официальных сайтах магазинов-партнёров.



В числе моделей, которые можно приобрести со значительными скидками – телевизор U8HQ с технологией Mini-LED, точной передачей чёрного цвета, частотой обновления 120 Гц и спортивным режимом, а также телевизоры с безрамочным дизайном Hisense U7HQ; последние благодаря технологии Quantum Dot Color воспроизводят большую цветовую палитру, отображая цвета именно так, как мы их видим в реальности, а для геймеров предусмотрен игровой режим с минимальной задержкой ввода. Ещё три фирменные модели, которые до конца месяца можно купить по сниженным ценам – это A6BG с экраном 50, 55, 75 и 85 дюймов, функцией шумоподавления, масштабирования до 4K и технологией Dolby Vision; E7HQ с диагональю экрана 50, 55 и 65 дюймов и интеллектуальной функцией оптимизации качества изображения; A85H (технология OLED) с частотой обновления 120 Гц и поддержкой технологий Dolby Vision и Dolby Atmos.



Так называемые лазерные телевизоры (проектор + экран) также участвуют в акции – в частности, модели серий L9 и L5, с большим (100 или 120 дюймов) ALR-экраном, изображением 4K и высококачественной аудиосистемой. Специальное предложение распространяется и на ультракороткофокусный лазерный проектор Hisense PL1H (4K, размер проецируемого изображении от 80 до 120 дюймов), на базе которого можно создать качественный домашний кинотеатр, а также на саундбары Hisense U5120, HS212F и U5120GW+ и портативную колонку Hisense Party Rocker HP100.