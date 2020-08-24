До чего дошёл прогресс…

24.08.2020 11:43

Компания LG Display предоставила свои прозрачные OLED дисплеи для оснащения… поездов метро Пекина и Шэньчжэня.



55-дюймовые прозрачные OLED дисплеи LG установлены вместо оконных стёкол в поездах, курсирующих по линии 6 метрополитена Пекина и линии 10 в Шэньчжэне. На дисплеях в режиме реального времени отображаются данные о расписании движения поездов, пересадках и т.п., а также прогноз погоды, новости и прочая информация, связанная с повседневной жизнью обитателей двух китайских городов.



Производитель дисплеев планирует расширить сотрудничество с железнодорожными компаниями КНР и производителями оконных стёкол для поездов китайской подземки. Представители LG Display полагают, что применение прозрачных дисплеев в будущем станет более диверсифицированным; продукция компания будет востребована в самых разных областях. Аналитики также отмечают тенденцию к расширению рынка прозрачных информационных панелей; по их оценкам, объём рынка будет расти на 46% в год и к 2024 году составит 4,93 миллиарда долларов США.