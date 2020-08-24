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До чего дошёл прогресс…


24.08.2020 11:43

 

 

Компания LG Display предоставила свои прозрачные OLED дисплеи для оснащения… поездов метро Пекина и Шэньчжэня.

 

55-дюймовые прозрачные OLED дисплеи LG установлены вместо оконных стёкол в поездах, курсирующих по линии 6 метрополитена Пекина и линии 10 в Шэньчжэне. На дисплеях в режиме реального времени отображаются данные о расписании движения поездов, пересадках и т.п., а также прогноз погоды, новости и прочая информация, связанная с повседневной жизнью обитателей двух китайских городов.

 

Производитель дисплеев планирует расширить сотрудничество с железнодорожными компаниями КНР и производителями оконных стёкол для поездов китайской подземки. Представители LG Display полагают, что применение прозрачных дисплеев в будущем станет более диверсифицированным; продукция компания будет востребована в самых разных областях. Аналитики также отмечают тенденцию к расширению рынка прозрачных информационных панелей; по их оценкам, объём рынка будет расти на 46% в год и к 2024 году составит 4,93 миллиарда долларов США.

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