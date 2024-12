До луны рукой подать

03.12.2024 11:37

Проигрыватель виниловых дисков The Dark Side Of The Moon конструкторы компании Pro-Ject посвятили одному из самых известных альбомов в истории рок-музыки. В отделке корпуса устройства легко угадываются элементы дизайна обложки знаменитой пластинки. Приобрести уникальную «вертушку» теперь могут и российские меломаны.



Проигрыватель Pro-Ject The Dark Side Of The Moon – не первый пример «авторского» дизайна, и всё же эта модель уникальна. Прежде всего из-за треугольного шасси; оно сделано из MDF, окрашено в чёрный цвет и символизирует призму, на которую падает луч света («роль» последнего исполняет тонкий рычаг включения проигрывателя) и выходит из неё разложенным на спектр. Дизайнеры Pro-Ject усилили эффект, использовав светодиодную подсветку с регулируемой яркостью, благодаря чему проигрыватель выглядит особенно эффектно.

Опорный диск – из закалённого стекла толщиной 10 мм, субдиск – алюминиевый; подшипник сделан из стали и бронзы. Специально для проигрывателя Pro-Ject The Dark Side Of The Moon был разработан акриловый тонарм длиной 8,6 дюйма. Проигрыватель продаётся с предустановленным фирменным MM-звукоснимателем Pick It PRO SE. Розничная цена устройства в России составляет 210000 рублей.