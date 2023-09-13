Догнать Hisense – это утопия?

13.09.2023 02:54

100-дюймовый U8K – ещё одна новинка Hisense (вчера мы писали о лазерном проекторе PX1H). Производитель заявляет, что U8K с диагональю 100 дюймов – самый большой в мире (из доступных на сегодня) телевизор на базе технологии Mini LED.



«Самый большой из доступных…» означает, что Hisense U8K – не прототип, а коммерческий продукт, который можно купить. Это важно по той причине, что ещё одна китайская компания, TCL, также заявила о разработке телевизора с диагональю почти такого же, а точнее, бОльшего размера: его диагональ – 115 дюймов. Однако TCL пока только готовится запустить новинку в производство, а Hisense уже снимает сливки с продаж… По словам руководства бренда, за последние три года продажи компании в сегменте ТВ с диагональю 75 дюймов и выше выросли на 500%.



Mini LED телевизор Hisense U8K с 100-дюймовым дисплеем – это 1500 нит пиковой яркости, 600 локальных диммируемых зон, операционная система Google TV и поддержка IMAX Enhanced. Для геймеров – 4K / 120 Гц, VRR и ALLM. Розничная цена устройства – 9999 долларов США.



