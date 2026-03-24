Докладывает «Урал»…

24.03.2026 12:45

Пресс-служба компании «Урал» заявила о том, что «россияне предпочитают авто с русским звуком».



Основанием послужил аналитический отчёт маркетплейса OZON, согласно которому в категории «Автозвук» лидируют российские бренды – по количеству проданных единиц и в денежном выражении (сумма заказов за год). При этом 13,2% рынка (второе место) занимает компания «Урал», которой принадлежит 42 зарегистрированных товарных знака.



В планах компании – дальнейшая популяризация на внутреннем рынке российских брендов. Одним из инструментов является созданный «Уралом» проект «Громко за Россию», «направленный на развитие отечественной инженерии». 12 июня 2026 года в парке «Патриот» компания планирует установить два мировых рекорда: «по самому массовому исполнению и по самому мощному звучанию гимна России из автомобилей».



