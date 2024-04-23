«Доктор, пропишите мне Beats. В пилюлях!»

23.04.2024 19:06

В интернете расходятся слухи о том, что Beats планирует начать выпуск новой модели Bluetooth-колонок в форме пилюли. Поводом послужил видеоролик, в котором звезда баскетбола Леброн Джеймс держит в руках такое устройство.



Аудиосистема Pill Plus появилась в ассортименте Beats в 2015 году. Многие сочли новинку слишком дорогой. Тем не менее, она выпускалась в течение семи лет: производство было прекращено в январе 2022 года. Громкоговоритель оснащался аккумулятором, рассчитанным на 12 часов работы.



Если «пилюли» Beats действительно возвращаются на рынок, это означает, что инженеры бренда полностью переработали конструкцию колонки и добавили множество функций. В противном случае эта модель не будет пользоваться спросом.



