Dolby Atmos FlexConnect: без проводов и допоборудования

30.08.2023 12:18

Инженеры компании Dolby Labs разработали новую технологию, получившую название Dolby Atmos FlexConnect. По информации от разработчика, технология позволит размещать беспроводные акустические системы, подключённые к совместимому телевизору, там, где удобно пользователю: встроенные в ТВ микрофоны автоматически откалибруют звучание колонок в соответствии с параметрами динамиков телевизора, чтобы совместное иммерсивное «исполнение» всех аудиосистем было оптимальным.



Утверждается, что потребитель получит от своего домашнего аудиокомплекта звук Dolby Atmos даже без использования саундбара или AV-ресивера; не потребуется и HDMI-кабель для передачи аудиосигнала на внешнее устройство, зато «любое место в комнате станет идеальным местом для прослушивания». «Потребителям не нужно будет передвигать мебель, чтобы найти оптимальную зону с идеальным звуком: вместо этого сами колонки будут “подстраиваться” под особенности помещения».



Технология никак не «завязана» на операционную систему самого телевизора, поэтому её применение возможно в самых разных моделях ТВ. Однако обязательным условием является наличие в телевизоре мультистрим декодера Dolby последнего поколения. «Встроить» Dolby Atmos FlexConnect в уже имеющийся телевизор не получится: для того, чтобы воспользоваться всеми её преимуществами, придётся покупать новый (вероятно — но это не точно — понадобится заменить и Bluetooth-колонки). Впервые технология будет внедрена в телевизоры TCL линейки 2024 года (они уже анонсированы, но подробностей пока нет). Кроме того, как утверждают в Dolby, в ближайшее время начнётся выпуск аудиопродукции и других производителей, где также будет использоваться Dolby Atmos FlexConnect. Дополнительная информация, как ожидается, появится уже в начале сентября: Dolby Labs планирует представить свою новую разработку широкой публике на выставке IFA 2023 в Берлине.



