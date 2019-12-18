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Dolby Atmos Music – каждому подписчику Tidal HiFi


18.12.2019 10:38

 

 

Tidal сделал рождественский подарок своим подписчикам: теперь они могут слушать аудиозаписи в формате Dolby Atmos. Те, кто оформил подписку на Tidal до 30 декабря, получают возможность пользоваться преимуществами премиального пакета в течение пяти месяцев – и платить за это в четыре раза меньше.

 

Для того, чтобы получить доступ к Dolby Atmos Music, необходимо иметь смартфон на базе Android с поддержкой технологии Atmos (например, Samsung Galaxy S10+), или Android-планшет. Аудиотреки, записанные в Atmos, отмечены логотипом Dolby.

 

Tidal поддержал инициативу Dolby Laboratories (напомним: 24 ноября состоялся официальный запуск кампании по продвижению Dolby Atmos Music). Dolby рассчитывает на помощь одного из самых популярных сегодня стриминговых сервисов; партнёры планируют значительно увеличить число аудиозаписей, доступных в формате Dolby Atmos, в течение 2020 года.

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