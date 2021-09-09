Dolby Atmos в автомобиле

09.09.2021 18:38

Dolby Laboratories объявила о начале сотрудничества с компанией Cinemo, ведущим мировым поставщиком программного обеспечения для автомобильных информационно-развлекательных систем. По условиям соглашения Cinemo стала первым в мире производителем промежуточного программного обеспечения, получившим лицензию на использование технологии Dolby Car Experience.



Цель нового партнёрства – ускорение интеграции Dolby Atmos в современные транспортные средства. Технология Dolby Atmos Music обеспечивает более объёмное, чёткое и глубокое звучание с эффектом погружения, и автомобиль – столь же подходящее место для того, чтобы испытать эти ощущения, как и коммерческий или персональный кинозал.



Сотрудничество с Cinemo, компанией с огромным опытом разработки инновационных информационно-развлекательных систем, открывает для автопроизводителей совершенно новые возможности. Автомобильные технологии звука сильно отличаются от того, к чему многие потребители бытовой электроники давно привыкли, и Dolby Laboratories стремится как можно скорее изменить сложившуюся ситуацию. Решения, разработанные Cinemo, уже используются в миллионах автомобилей по всему миру, и партнёрство между двумя компаниями должно значительно упростить процесс интеграции новых функций.