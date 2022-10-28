Dolby Atmos в самолёте

28.10.2022 12:22

Первая кинотеатральная аудиосистема с поддержкой иммерсивного формата Dolby Atmos установлена в салоне самолёта – частного «Боинга», принадлежащего «очень-очень важной персоне». Процессор Dolby Atmos впервые в истории поднялся на высоту более 12 км.



Над реализацией проекта работали инженеры двух специализированных компаний-интеграторов, работающих в сфере авиациии. В салоне «Боинга» они установили многоканальную систему Dolby Atmos: несколько десятков громкоговорителей и 65-дюймовый OLED UHD 4K дисплей, а также совместно разработанную систему управления на базе интерфейса SmartLink. В главной кинотеатральной зоне – 57 динамиков. В других частях самолёта можно послушать звук Dolby 5.1 и 7.1.



Участники «эксперимента» утверждают, что звучание в салоне – на уровне лучших коммерческих кинозалов, а установленный комплект оборудования идеально подходит для апгрейдов: в данном случае предложенное владельцу самолёта решение обошлось ему менее чем в 15% от стоимости всех заменённых аудиокомпонентов, которые были установлены в салоне ранее.